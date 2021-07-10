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السبت، 10-07-2021 08:58 ص

كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 1378 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

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وقالت كوريا الجنوبية، إنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيئول والمناطق المجاورة، لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابات القياسية الجديدة بفيروس كورونا، إلى تأجيج المخاوف من تفشي الوباء بشكل أوسع.


وسجلت كورويا الجنوبية 166722 إصابة بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع حالتين خلال اليوم الماضي لتبلغ 2038 حالة وفاة حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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