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الأربعاء، 07-04-2021 08:30 ص

668 إصابة جديدة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ 3 أشهر

كطوريا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 3 أشهر.

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وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إلى أنه من بين الإصابات الـ 668 الجديدة، هناك 653 حالة مصدرها محلي، وهناك ارتفاع ملحوظ مقارنة بحصيلة الثلاثاء التي بلغت 478 إصابة.

 

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 106 آلاف و898 إصابة.


وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة القياسية السابقة كانت 621 حالة، وتم تسجيلها في 18 فبراير.


وسجلت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء 4 وفيات جديدة أيضا بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1756 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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