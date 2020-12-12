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السبت، 12-12-2020 09:36 ص

1000 إصابة خلال (24) ساعة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

كون
توضيحية


الوكيل الإخباري - اقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وسط استمرار أمد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

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ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد.

 

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 950 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 41736.


ويمثل هذا الرقم أكبر عدد إصابات يومية في البلاد منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير، عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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