كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ولليوم السابع على التوالي، أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط انتشار سريع لسلالة "دلتا"، على الرغم من القيود المشددة للحد من الانتشار.



وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1097 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 170296 إصابة.

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كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 2046.



وارتفع عدد اليوم بشكل طفيف بمقدار 50 إصابة بالمقارنة مع 1100 إصابة سجلت أمس، متأثرا بإجراء عدد أقل من الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وسجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا بلغ 1378 إصابة في يوم السبت الماضي.

ونظرا لأن سلالة دلتا المتحورة تنتشر بسرعة، وموسم العطلة الصيفية يقترب، حذرت الوكالة من أن عدد الإصابات اليومية بالفيروس قد يرتفع إلى حوالي 2500 في منتصف أغسطس.

المصدر : روسيا اليوم