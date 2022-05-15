كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا

الوكيل الإخباري - بقيت حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أقل من 30 ألفا لليوم الثاني على التوالي، في أحدث علامة على أن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد تميل إلى الانخفاض.

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وسجلت البلاد اليوم 25434 إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك 26 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17.782.061، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA).



كما سجلت 48 حالة وفاة بسبب كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 23709، حيث بلغ معدل الوفيات 0.13%.



وفي الشهر الماضي، خففت السلطات الصحية من إرشادات التباعد الاجتماعي، حيث أظهرت الإصابات الجديدة علامات التباطؤ بعد أن بلغت ذروتها عند 621178 في 17 مارس.



كما خففت قيود فرض ارتداء الكمامات في 2 مايو، باستثناء التجمعات الكبيرة المكونة من 50 شخصا أو أكثر، حيث تتجه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. ولا يزال فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة قيد التنفيذ.



روسيا اليوم