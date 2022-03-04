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الجمعة، 04-03-2022 01:42 م

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا تجاوز 266 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 260 ألف إصابة لأول مرة اليوم الجمعة، وسط تفشي سلالة أوميكرون المتحورة في البلاد.

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وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تسجيل 266853 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مما جعل حصيلة الإصابات يقترب من أربعة ملايين إصابة.


وشهدت الإصابات اليومية زيادة حادة قدرها 68050 إصابة بالمقارنة مع 198803 إصابات مسجلة في اليوم السابق، مسجلة رقما قياسيا جديدا على الإطلاق منذ تأكيد أول حالة إصابة بكورونا في كانون الثاني عام 2020، وفق ما أوردت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.


وبلغت حالات الوفاة الجديدة بكورونا 186 وفاة محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 128 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8580 وفاة.


 




 

 


 

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