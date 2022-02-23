كوريا الجنوبية تسجل 170الف إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، تجاوزت الحصيلة اليومية 170 ألف إصابة، وسط استمرار الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، عن تسجيل 171452 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 2329182 إصابة.



وبحسب وكالة يونهاب للأنباء شهدت حالات الوفاة الناجمة عن كورونا ارتفاعا حادا، مسجلة 99 وفاة جديدة، ما يمثل رابع أكبر عدد من الوفيات اليومية، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 7607.



وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية قد ذكرت سابقا، إن موجة أوميكرون ستصل إلى ذروتها مطلع شهر آذار المقبل مع توقع ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى 270 ألف إصابة.

بترا