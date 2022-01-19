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الأربعاء، 19-01-2022 10:44 ص

كوريا الجنوبية تسمح للمصابين بـأوميكرون بتلقي العلاج في المنازل

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الوكيل الاخباري- سمحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، للمرضى المصابين بمتحور أوميكرون، بالحصول على علاجهم في المنازل، ابتداء من اليوم.

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وقالت السلطات الصحية، إنها تسمح بأن يتلقى مرضى أوميكرون العلاج في المنزل.

وبموجب قرار الحكومة، سيتلقى مرضى أوميكرون العلاج في المنزل من حيث المبدأ، لكن سيتم استثناء كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض كامنة، لأخذ العلاج في مستشفى أو مركز علاج.

وقالت السلطات الصحية، إنه أثناء تلقي العلاج في المنزل، من المهم جدا اتباع قواعد الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس للأشخاص الذين يعيشون معا، داعية إلى ارتداء كمامات KF94 وإجراء تهوية دورية.

وكانت الحكومة تخضع مرضى أوميكرون لتلقي العلاج في مستشفى أو مركز علاج من حيث المبدأ، حتى لو كانوا بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، وسط مخاوف من انتشار المتحور.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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