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السبت، 14-05-2022 10:32 ص

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية بلقاحات كورونا

كوريا-الجنوبية-تعلن-استعدادها-لمساعدة-كوريا-الشمالية-بلقاحات-كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، استعداها لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات المضادة لكورونا وغيرها من الإمدادات الطبية.  

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وقالت كانغ إن سونغ، المتحدثة الرسمية باسم الرئيس الكوري الجنوبي في بيان بالخصوص: "يعتزم الرئيس يون سوك يول تقديم لقاحات ضد فيروس كورونا وإمدادات طبية أخرى للكوريين الشماليين. سنناقش التفاصيل مع بيونغ يانغ".

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد ذكرت يوم أمس الخميس أنه تم العثور على فيروس "BA.2"، وهو نوع فرعي من سلالة "أوميكرون"، ويُعرف أيضا باسم "أوميكرون الشبح"، في البلاد.

وفي هذا الصدد، عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، حضره الزعيم، كيم جونغ أون، الذي أمر بإغلاق جميع مدن ومحافظات البلاد.


وذكرت وسائل إعلام فى كوريا الشمالية يوم الجمعة أنه تم تسجيل تفشي "حمى مجهولة" في البلاد فى نهاية أبريل وأصابة 350 ألف شخص، فيما أشير إلى أن أعراض هذا المرض اكتشفت في يوم 12 مايو وحده لدى حوالي 18 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

 

روسيا اليوم 

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