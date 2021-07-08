الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 07:59 ص

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

كوريا


الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات على الإطلاق، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون تشديد قيود التباعد الاجتماعي.

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وقالت حكومة البلاد أمس الأربعاء إنها تدرس تشديد القيود على التنقل مع تسارع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، التي تقودها سلالة دلتا شديدة العدوى، ولاسيما بين فئة الشباب غير المطعمين من الفئات العمرية في العشرينات والثلاثينات.
وبلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية 164028 والوفيات 2034 منذ بدء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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