الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تغيير كسوة الكعبة غدا الاثنين

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الأحد

وزير الصحة: شحنة لقاحات كورونا الأميركية سـتُسهم في دعم الحملة الوطنية للتطعيم

وفاة زوجين واصابة اربعة من اطفالهم اثر حادث تصادم في معان

بريطانيا تحجم عن تطعيم اليافعين ضد كورونا

مقتل شخصين بإطلاق نار في كاليفورنيا

وصول طائرة تحمل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر الى الاردن

ايرلندا الشمالية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

العراق.. إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في الأنبار

الأحد، 18-07-2021 08:25 ص

كوريا الجنوبية تعيد جنودها من سفينة موبوءة بكورونا في الشرق الأوسط

60f3b6984c59b7455c19903c
مدمرة كورية جنوبية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها ستعيد جميع الجنود المتواجدين على متن سفينة تشارك في دورية لمكافحة القرصنة بالشرق الأوسط بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن طائرتي نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأحد، مؤكدة أن 61 جنديا آخر على متن مدمرة "الملك مونمو العظيم"، ليصل الإجمالي للإصابات بين البحارة إلى 68 حالة.

اضافة اعلان


ويخشى أن يرتفع هذا الرقم أكثر، بعد ظهور نتائج اختبارات الفيروس التي تم إجراؤها على جميع الأفراد الآخرين على متن السفينة البالغ عددهم حوالي 300 فرد.


وسجلت كوريا الجنوبية 1454 حالة إصابة بالفيروس يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 177951 بينما يبلغ عدد الوفيات 2057.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

69 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات في مصر

a

بريطانيا تحجم عن تطعيم اليافعين ضد كورونا

كورونا متحور

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ منتصف كانون الثاني الماضي

فرنسا

فرنسا تزود تونس بالأكسجين

كو

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

w

دلتا يفتك بسيدني وفرض قيود صارمة

أخبار متعلقة
60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

العراق يسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات كورونا

كورونا

بريطانيا: 14 وفاة و 26068 إصابة بكورونا

5fa8f92d4236047dcc62f8ce

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

مغرب

9 وفيات جديدة بكورونا في المغرب

bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا