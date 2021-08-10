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الثلاثاء، 10-08-2021 06:43 م

كوريا الجنوبية تواجه أسوأ وضع وبائي بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة 50 في المئة تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

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وقالت المصادر نقلا عن السلطات الصحية إن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.
وأضافت أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سيئول.


وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.
وتواجه كوريا الجنوبية حاليا أسوأ وضع وبائي لها منذ ظهور الجائحة، مما دفع الحكومات إلى تمديد أشد قيود تباعد الاجتماعي تفرضها حتى الآن على منطقة العاصمة لأسبوعين على الأقل.


وشملت القيود حظرا على التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء، ومددت كذلك القيود خارج منطقة العاصمة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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