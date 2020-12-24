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الخميس، 24-12-2020 08:33 ص

مع "فايزر" و"جانسن"

كوريا الجنوبية توقع صفقات لتأمين لقاحات كورونا

وري
فيروس كورونا في كوريا الجنوبية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه -غيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي "فايزر" و"جانسن" التابعة لـ"جونسون آند جونسون" لتأمين لقاحات ضد فيروس كورونا لـ16 مليون شخص.

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ووقعت الحكومة الكورية الجنوبية سابقا صفقات مع أربع شركات بما فيها "جانسن" و"فايزر" كجزء من برنامج سيوفر لقاحات فيروس كورونا لـ44 مليون شخص.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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