كوريا الجنوبية.. مخاوف من تفشي موجة رابعة من كورونا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، إن أكثر من 50 من المجندين حديثا في معسكر تدريب تابع للجيش تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من تفشي الموجة الرابعة من كورونا.

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وبعد تأكيد إصابة أحد المجندين بالفيروس في مركز للتدريب في مدينة "نونسان" بوسط البلاد، تم اكتشاف اليوم الأربعاء 35 آخرين من المخالطين له وأصيبوا بالعدوى، وفقًا للوزارة. كما يتم حاليا إجراء الاختبارات على 400 آخرين.



ثم أعلنت الوزارة عن تأكيد 16 حالة أخرى خلال اليوم.



وقد دقت تلك الإصابات أجراس الخطر في أكبر معسكر تدريبي في البلاد، حيث مر جميع الأشخاص المصابين بفترة الحجر الصحي الإلزامية لمدة أسبوعين، وخضعوا لاختبارين للكشف عن فيروس كورونا عند الانضمام إلى الجيش في البلاد.



وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن مجندا آخر في نفس المعسكر ثبتت إصابته بالفيروس أثناء وجوده في الحجر الصحي، بعد أن تبين أن أحد أفراد عائلته مصاب أيضا.

المصدر: روسيا اليوم

