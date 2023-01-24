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الثلاثاء، 24-01-2023 02:39 م

كوريا الشمالية تبث فيلما وثائقيا حول كورونا

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الوكيل الإخباري - بث التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية فيلما وثائقيا يشيد بنجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا العام الماضي، وسط جهودها لمنع تفشي الفيروس مرة أخرى.

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قدم الفيلم الوثائقي، الذي بثه التلفزيون المركزي ليلة الاثنين، إجراءات مكافحة الفيروس في بيونغ يانغ منذ أن أعلنت البلاد عن أول إصابة بكورونا في مايو من العام الماضي، وأشار إلى فترة تفشي الجائحة باعتبارها أكبر "اضطراب منذ تأسيس البلاد".


وأشاد الفيلم أيضا بقدرة كوريا الشمالية على مكافحة الوباء ونجاحها في التصدي للفيروس في حوالي 80 يوما، ووصف الأمر بأنه "معجزة على هذا الكوكب" و"حدث غير مسبوق" في تاريخ الشمال.


وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عن الانتصار على كورونا، وأمر برفع تدابير "الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة" في بيونغ يانغ.


وقد سلطت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية الضوء على إجراءات مكافحة الفيروس الناجحة في البلاد وسط جهود تشديد الانضباط ومنع انتشار الفيروس.

 

روسيا اليوم 

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