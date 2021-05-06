كوريا الشمالية.. تحذير من إمكانية انتقال كورونا عبر أجسام غريبة تطفو في الهواء

الوكيل الاخباري - حثت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس، المواطنين على البقاء في حالة حذر من التعرض لعدوى كورونا عبر "أجسام غريبة" تطفو في الهواء.



جاء ذلك بعدما صرحت جماعة نشطاء تضم منشقين من كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بأنها أطلقت نحو 500 ألف منشور دعائي عبر بالونات ضخمة إلى الشمال من أراضي كوريا الجنوبية، رغم الحظر الذي فرضته سيئول مؤخرا على مثل هذه الأنشطة.

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وانتقدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد، سيئول بشدة على فشلها في إيقاف المنشورات، ووصفت الأمر بـ"استفزاز لا يطاق" وحذرت من "إجراء مماثل" لم تحدده.



واليوم قالت جريدة "رودونغ شينمون" الرسمية إن هناك أجساما غريبة تطفو في الهواء قد تكون حاملة لفيروس كورونا.



وذكرت الصحيفة أنه "حتى إذا صادفنا أجساما غريبة تطفو في الهواء، علينا اعتبارها طريقة محتملة لنقل الفيروس الخبيث وليست مجرد ظاهرة طبيعية"، وحثت الناس على "التفكير قبل التحرك"، وفقا للإرشادات الوطنية لمكافحة كورونا.



كما حثت الصحيفة المواطنين على تشديد مجهودات مكافحة الفيروس مشددة على أن اللقاحات ليست فعالة في منع تفشي انتشار السلالات المتحورة من الفيروس في البلاد الأخرى.



ومن المتوقع أن تزود كوريا الشمالية بـ1.7 مليون جرعة لقاح بحلول مايو من خلال برنامج كوفاكس، بيد أنه على ما يبدو ستتأجل عملية التسليم.



وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس تماما ولكنها اتخذت إجراءات سريعة وتدابيرا صارمة ضد الفيروس، بما يشمل فرض قيود صارمة على الحدود منذ مطلع العام الماضي.

المصدر : روسيا اليوم