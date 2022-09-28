كوريا الشمالية توصي بارتداء كمامة الوجه للوقاية من الإنفلونزا

الوكيل الإخباري - أوصت كوريا الشمالية بشدة السكان بارتداء كمامة الوجه للوقاية من الإنفلونزا ولمنع انتشار الأمراض المعدية المختلفة.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن ارتداء كمامة الوجه هو أكثر الطرق فعالية وأهمية للوقاية من الإنفلونزا، وهو الوسيلة الأساسية لمنع انتشار الأمراض المعدية المختلفة، داعية جميع السكان إلى ارتداء الكمامة لحماية صحتهم ومنع انتشار أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا حيث يصبح الطقس أكثر برودة في أكتوبر.



وفي الشهر الماضي، أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على فيروس كورونا، قائلة إنه تم رفع إلزامية ارتداء الكمامة في معظم المناطق باستثناء المناطق الحدودية لتسرع العودة إلى وضع ما قبل كوفيد-19.



ومع ذلك، مع تغير الفصول، توصي كوريا الشمالية بارتداء الكمامة. يبدو أن ذلك يرجع إلى مخاوفها من احتمال انتشار الأمراض المعدية إلى مستوى يصعب السيطرة عليه في حال انتشار الإنفلونزا بين السكان الذين لم يتلقوا لقاحات كوفيد-19.

روسيا اليوم