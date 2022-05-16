كوريا الشمالية: 8 وفيات جديدة بـ"الحمّى"

الوكيل الإخباري - أحصت كوريا الشماليّة، الاثنين، ثماني وفيات إضافيّة سببها "حمّى"، بعد أيّام على إعلان البلاد تسجيلها أوّل إصابة بكوفيد-19 على أراضيها.



ودعا الزعيم كيم جونغ-أون إلى تعبئة فوريّة للجيش لحلّ مشاكل تتعلّق بـ"احتياطي الأدوية" في بيونغيانغ.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، بأنّ كيم أمر اللجنة العسكريّة بالعمل "فورًا على (تحقيق) استقرار في إمدادات الأدوية في مدينة بيونغيانغ".

واعتبر كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي الأحد، أنّ "الأوامر لم تُنفّذ في شكل صحيح حتّى الآن، وأنّ الأدوية لم يجر توفيرها بالشكل اللازم للصيدليات"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.



وأضاف أن الصيدليات لم تلتزم أمر فتح أبوابها 24 ساعة في اليوم.

وقال كيم إنّ "مسؤولي الحكومة وخدمة الصحة العامة المكلفين إمدادات (الأدوية) لم يشمّروا عن سواعدهم أو يتّخذوا كامل الإجراءات من أجل الأزمة الحالية، مكتفين بالحديث عن روح التفاني في خدمة الشعب".



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ العدد الإجمالي للإصابات بالحمّى في البلاد بلغ 1.213.550 حالة بالإضافة إلى خمسين وفاة، مشيرة إلى أنّ ما لا يقل عن 564.860 شخصا يخضعون للعلاج.



وشدّد كيم في وقت سابق على أنّ تفشّي المرض يُسبّب "اضطرابًا كبيرًا" في البلاد.

وذكرت الوكالة أنّ "كل المقاطعات والمدن والمحافظات في جميع أنحاء البلاد فُرض فيها إغلاق كامل".

سكاي نيوز