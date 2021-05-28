كوفاكس بحاجة لملياري دولار لتأمين لقاحات كورونا للدول الفقيرة

الوكيل الاخباري - أعلنت الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس"، في نداء عاجل لجميع الداعمين ولكافة دول العالم ليل الخميس، أنّها بحاجة إلى ملياري دولار إضافية بحلول الثاني من حزيران لتتمكّن من تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـ30% من السكّان في 92 دولة فقيرة تخضع بشدة تحت وطأة الفيروس القاتل.

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وبحسب واشنطن بوست، قالت "كوفاكس" في نداء عاجل "نحتاج إلى ملياري دولار إضافية بحلول الثاني من حزيران حتى نتمكّن من زيادة تغطية التطعيم، إلى 30% من السكّان" في أفقر الدول التي تتلقّى اللقاحات مجّاناً.



وأضافت "نحتاج إلى هذه الأموال حتّى نتمكّن من أن نحجز الجرعات وأن نسلّمها خلال الفترة المتبقية من 2021 وحتى بداية 2022".



--(بترا)