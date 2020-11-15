كيفية اكتشاف الصداع الناجم عن الاصابة بكورونا!

الوكيل الاخباري - تعكس أعراض فيروس كورونا مدى شدة هجوم المرض الفيروسي على الجسم، ويعد الصداع العارض الأقل شيوعا، فهل يختلف عن الصداع العادي؟



وتتمثل الأعراض الرئيسية في ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر، مع فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، وتشير الأبحاث إلى أن الآثار المحتملة لفيروس كورونا، تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الأعراض.

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وسعى مقال نُشر في مجلة Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews، إلى تحديد بعض الأعراض الأقل انتشارا لـ "كوفيد-19".



حيث وجد الباحثون أن الصداع هو خامس أكثر أعراض "كوفيد-19" شيوعا، بعد الحمى والسعال والألم العضلي وضيق التنفس، كما لاحظ الباحثون أن الصداع في حالة الإصابة بفيروس كورونا ظهر لدى 6.5% إلى 53% من المرضى في الدراسات الحديثة.

كما أوضحوا أن هناك عددا من "الميزات" التي يمكن أن تساعد في تحديد الصداع الناجم عن "كوفيد-19".



وكشف فريق البحث أن الصداع اتسم ببداية مفاجئة إلى تدريجية وضعف الاستجابة للمسكنات الشائعة (مسكنات الألم)، أو ارتفاع معدل الانتكاس، وكان يقتصر على المرحلة النشطة من "كوفيد-19".



وخلصوا إلى أن "انتشار الصداع في عدوى فيروس كورونا، يبدو أنه لا يستهان به من حيث التنوع والوصف السريري، لأن التركيز الحالي من المحتمل أن يكون موجها نحو مرضى الجهاز التنفسي الحاد".



وأشار الباحثون إلى مراجعة منهجية وتحليل لـ 6064 مريضا بـ"كوفيد-19"، أبلغوا عن أعراض الجهاز الهضمي، وكان معدل الانتشار المجمع لأعراض الجهاز الهضمي 15%، وأكثرها شيوعا: الغثيان أو القيء والإسهال وفقدان الشهية.



وأفاد المعدون أن نحو 10% من المرضى ليس لديهم سمات تنفسية، لكنهم يظهرون فقط مع أعراض الجهاز الهضمي عند الإصابة بـ SARS-CoV-2.



روسيا اليوم

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