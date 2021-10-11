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الإثنين، 11-10-2021 08:37 ص

كيفية التقليل من شدة مرض كورونا

كورونا 1


الوكيل الإخباري - يمكن أن تساعد التدابير الوقائية حتى إذا دخلت عدوى فيروس كورونا إلى الجسم.

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قال أطباء هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الاثنين، إن المرض سيمر بشكل أسرع وبشكل أخف، إذا اتبع المريض توصيات بسيطة.


وأوضحت تاتيانا روجينتسوفا لوكالة "سبوتنيك": "إذا كنت ترتدي كمامة عندما اتصلت بشخص مصاب، يمكنك غسل يديك ووجهك وغسل حلقك بالماء أو بمحلول مطهر مخصص لذلك، حينها ستدخل جرعة أصغر إلى الجسم".


وبحسب زميلتها في المعهد، الباحثة المبتدئة داريا خافكينا، فإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا لا تؤثر بشكل كبير على مدة المرض. في الوقت نفسه، تظهر المضاعفات الآن بشكل أسرع، غالبًا في اليوم الخامس.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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