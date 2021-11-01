كيف تقي عائلتك من كورونا خلال النزهات

الوكيل الإخباري - على الرغم من أنه سيتم رفع معظم القيود القانونية ، وتم تطعيم العديد من الأشخاص ، فلا يزال من الممكن التقاط ونشر COVID-19 ، حتى لو تم تطعيمك بالكامل .

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سيكون COVID-19 سمة من سمات حياتنا في المستقبل المنظور ، لذلك نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش معه وإدارة المخاطر التي نتعرض لها أنفسنا والآخرين.





ومن اهم النصائح :

1- غسل اليدين:

غسل اليدين الصحيح، مدته من 20 إلى 30 ثانية.

- ضعي على راحة إحدى يديك مستحضر الغسيل ووزعيه على جميع يديك.

- افركي يديك جيداً ببعضهما.

- افركي براحة اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى مع شبك الأصابع والعكس.

- افركي راحة اليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى مع شبك الأصابع والعكس.

- افركي إبهام اليد اليمنى بشكل دائري براحة اليد اليسرى، والعكس.

- افركي اليد اليسرى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تُشبك أصابعها براحة اليد اليمنى، والعكس بالعكس.

- تجفيف اليدين جيداً.

2- استخدام مطهر اليدين

الطريقة الصحيحة، حيث يجب أن يكون الزمن الكلي لتعقيم اليدين من 20 إلى 30 ثانية.

- املئي راحة يديك بالمعقم مغطياً كافة القبضة.

- افركي باطن اليد باليد الأخرى، والعكس.

- افركي راحة اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى مع شبك الأصابع، والعكس.

- افركي راحة اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع شبك الأصابع، والعكس.

- افركي ظهر أصابع اليد بباطن اليد الأخرى.

- افركي إبهام اليد اليمنى بشكل دائري براحة اليد اليسرى، والعكس.

- الفرك الدائري للخلف والأمام وذلك بأصابع اليد اليمنى لراحة اليد اليسرى، والعكس.

- جففي لتصبح يداك آمنتين ونظيفتين.

3- متى يجب غسل اليدين أو استعمال مطهر اليدين (المعقم):

- بعد السعال أو العطس.

- بعد استخدام دورة المياه.

- بعد لمس أي سطح؛ لأنَّ الأسطح عادةً ما تكون مليئة بالجراثيم والفيروسات وحتى البكتيريا التي لا تُرى بالعين المجردة.

- قبل تناول الطعام.

- بعد لمس الحاويات؛ لأنها تُعتبر أكثر الأماكن امتلاءً بالجراثيم والبكتيريا والفيروسات.

- عند العودة للمنزل لتجنّب انتقال أي نوع من الفيروسات من خارج المنزل إلى داخله بين أفراده.

- تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين بعد ملامسة أي سطح قبل غسل اليدين؛ كي لا تلتهب؛ لأنها مناطق حساسة وسريعة الالتهاب.

4- العطاس:

- الابتعاد عن الشخص الذي يعطس لتجنّب انتقال أي عدوى أو فيروسات يمكن أن تنتقل إليك عن طريق الرذاذ .

- استخدام المناديل الورقية لتغطية الفم والأنف عند العطاس أو الكحة أو حتى مسح الأنف.

- التخلص من المناديل بأسرع وقت ورميها في الحاويات.

- عند عدم توفر مناديل استخدمي المرفق عند العطاس عن طريق ثني الذراع، وليس بطن أو ظهر اليد؛ لأن هذا سرعان ما ينقل الفيروسات لأي سطح.

- اغسلي يديك بالماء والصابون، لضمان سلامتك وسلامة الآخرين.

5- التباعد:

ليس بالضرورة أن يكون التباعد مثل التباعد الذي كان يتم خلال جائحة كورونا، أي ترك مسافة متر ونصف؛ لأنَّ جميع حاضري الموسم محصنون بجرعتين من لقاحات كورونا. ولكن عموماً يُفضل تجنّب الالتصاق والتزاحم من أجل الوقاية من التقاط أي نوع من أنواع الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا، خصوصاً وأننا نمر في الفترة الانتقالية من موسم الصيف إلى الشتاء، والطقس يتأرجح بين الدافئ والبارد. تجنّبي شرب المشروبات الباردة جداً أو الآيس كريم.

6- ارتداء الكمامة:

يفضل ارتداء الكمامة أيضاً لتجنب انتقال أي فيروس حرصاً وليس لزاماً.

المصدر- سيدتي

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