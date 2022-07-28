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الخميس، 28-07-2022 12:31 م

كيف نميز بين عدوى أوميكرون وأمراض الصيف؟

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، أنه يمكن صيفا الإصابة بعدوى فيروسات مختلفة، وكشف طريقة لتمييز الإصابة بمتحور "أوميكرون" عن عدوى الفيروسات الأخرى.

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ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن تجمع الناس في مكان واحد يشكل أرضية صالحة لانتشار العدوى. لذلك يلاحظ تفشي الأمراض الفيروسية حتى في المنتجعات الصيفية. بالطبع لا تظهر أعراض هذه الأمراض مباشرة.

 

ويقول، "تنتشر في الصيف أمراض كثيرة، مثل أمراض الأمعاء الفيروسية-الفيروس المعوي، الفيروس العجلي وغيرها. فإذا ظهرت أعراض الإصابة على شكل غثيان وتقيؤ واضطراب البراز وحمى، فمن المرجح أنها عدوى فيروسية معوية. ولكن إذا ظهرت بالإضافة إلى ذلك التهابات في الحلق وسعال وعطس، فمن المرجح أن الإصابة بمتحور "أوميكرون".

ويضيف، إن تحديد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بصورة نهائية ومؤكدة يمكن فقط بإجراء اختبار PCR.


ويقول، "عند ظهور هذه الأعراض يجب إجراء اختبار PCR، الذي يمكنه فقط تأكيد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد أو عدمها. لذلك يجب إجراء هذا الاختبار سريعا لكي يتمكن الأطباء من تحديد طريقة علاج المصاب وعلاج الأشخاص بقربه".

 

روسيا اليوم 

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