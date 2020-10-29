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الخميس، 29-10-2020 10:15 ص

في جزر مارشال

لأول مرة.. كورونا يصل الجزر النائية

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شاطئ إحدى جزر مارشال - أرشيفية


الوكيل الإخباري - ثبتت إصابة أشخاص بفيروس كورونا، في جزر مارشال ، كأولى حالات الإصابة بالفيروس فيها ، بعد سفر شخصين من هاواي إلى قاعدة عسكرية أميركية.

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وقال مكتب الوزير الأول في بيان إن امرأة (35 عاما) ورجل (46 عاما) ثبتت إصابتهم بالفيروس هذا الأسبوع بعد أن سافرا مباشرة من هونولولو إلى القاعدة في أتول كواجالين.

وكانت الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ من بين الأماكن الأخيرة في العالم، التي لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا فيها حتى الآن.


وذكر المكتب أن الحالتين غير متصلتين، وأن كلا الشخصين يخضع لحجر صحي، وأنه لا توجد فرصة لانتقال العدوى من المجتمع.


وطلب المكتب من الناس التزام الهدوء وقال إن جميع الشركات والعمليات الحكومية ستستمر كالمعتاد.
تحافظ جزر مارشال، موطن لحوالي 78000 شخص، على علاقات عسكرية ومدنية وثيقة مع الولايات المتحدة بموجب ميثاق الارتباط الحر.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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