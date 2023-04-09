لأول مرة.. لقاح كورونا للأطفال والرضع في المملكة المتحدة

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولو الصحة بالمملكة المتحدة أن الأطفال دون سن الخامسة سيحصلون على لقاح كوفيد-19 لأول مرة، حيث أوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) بضرورة إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.



وسوف يتم تقديم جرعتين من اللقاح للأطفال على مدار فترة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوعًا بينهما.



ورغم نصيحة معظم الجهات بعدم حصول الأطفال على اللقاح، لكن القرار الجديد في المملكة المتحدة يوصي بحصول الأطفال على اللقاح وقد يسبب أعراضًا خفيفة أو لا يسبب للغالبية العظمى من الرضع والأطفال.



لقاح كورونا للأطفال لأول مرة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستبدأ في تقديم التطعيمات من منتصف يونيو للمؤهلين ، في حين أن الحكومات في ويلز واسكتلندا تدرس الترتيبات لتطعيم الأطفال، وتم نصح الآباء بالانتظار حتى يتم الاتصال بهم قبل التقدم.



وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) باستخدام لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات في 6 ديسمبر 2022.



قال رئيس لجنة كوفيد-19، البروفيسور وي شين ليم: "بالنسبة للغالبية العظمى من الرضع والأطفال ، يسبب كوفيد -19 أعراضًا خفيفة فقط ، أو في بعض الأحيان لا يسبب أي أعراض.



وأضاف "مع ذلك ، بالنسبة لمجموعة صغيرة من الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية موجودة من قبل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض أكثر خطورة ، وبالنسبة لهم ، فإن التطعيم هو أفضل وسيلة لزيادة حمايتهم.



وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في إنجلترا ستيف باركلي إن الأطفال معرضون لخطر منخفض للغاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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صدى البلد