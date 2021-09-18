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السبت، 18-09-2021 12:00 م

لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا

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الوكيل الاخباري- تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألف حالة، لأول مرة منذ نحو شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 20329 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 19905 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 22 أغسطس.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2746 حالة)، وثاني أكبر مدينة روسية بطرسبورغ (1791 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 799 حالة وفاة، مقابل 791 وفاة أمس، فيما تماثل 16247 مريضا للشفاء.

ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و254754 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 197425 حالة وفاة وستة ملايين و485264 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 186.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 510 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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