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الثلاثاء، 24-08-2021 07:20 م

لأول مرة منذ أكثر من عام.. بروناي تسجل حالتي وفاة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في بروناي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.

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وقالت قناة channel news asia إن سيدة تبلغ من العمر 85 عاما ورجلا 69 عاما، كلاهما من بروناي، توفيا عقب إصابتهما بعدوى في الرئة بعد أن دخلا مركزا للحجر الصحي هذا الشهر. 


وأوضحت أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في سلطنة بروناي منذ بدء الجائحة وحتى الآن قد ارتفع إلى 5 وفيات.


وكانت آخر حالة وفاة من جراء الفيروس قد تم تسجيلها في البلد، الذي يصل تعداد سكانه إلى نحو 450 ألف شخص، في شهر يونيو من العام الماضي.


وسجلت البلاد اليوم الثلاثاء، 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي عدد حالات العدوى بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 1983 حالة.


يشار إلى أن سلطنة بروناي قد فرضت قيودا جديدة في شهر أغسطس الحالي بعد أن شهدت أولى الإصابات المحلية بالفيروس منذ 15 شهرا، فأغلقت السلطات الأماكن العامة وحظرت تناول الطعام في المطاعم، بالإضافة إلى منع مغادرة السكان منازلهم إلا لأسباب ضرورية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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