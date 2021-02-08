لأول مرة منذ نحو شهرين.. الصين لا تسجل أي إصابة محلية بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة منقولة محلياً بفيروس كورونا في البر الرئيسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، في تعزيز لمؤشرات تمكن بكين من وقف أحدث موجة من هذا المرض.

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وقالت اللجنة في بيانها اليومي، إن العدد الإجمالي لحالات كورونا ارتفع بشكل طفيف إلى 14 في السابع من شباط مقابل 12 في اليوم السابق، لكن جميع الإصابات كانت وافدة من الخارج.



وسجلت سبع حالات في شنغهاي والباقي في إقليم قوانغدونغ الجنوبي الشرقي.



وهذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 كانون الأول الماضي، مما يشير إلى أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات نجحت في وقف انتشار المرض بشكل أكبر.



ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 89706 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

-- (بترا)

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