لا اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في الصين

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة أو حالات وفاة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 16 إصابة وافدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في بيانها اليومي، ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغ حتى أمس الاثنين 89788 حالة، بينها 605 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، منهم 10 أشخاص في حالة خطيرة.



وخرج ما إجماليه 84547 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.



وحتى نهاية يوم الاثنين، تم تسجيل 10788 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 193 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و48 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و937 حالة إصابة مؤكدة بينها تسع حالات وفاة في تايوان.



وخرج ما إجماليه 10207مرضى في هونغ كونغ و46 في ماكاو و859 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.



-- (بترا)

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