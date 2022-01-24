لا تكتفوا بالكمامات.. أوميكرون يتسلل لجسم الإنسان من هذه البوابة

الوكيل الاخباري- متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.. هذا ما أكده خبير روسي.



فقد كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن "العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف.



ووفقا لمدير مركز الأبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا بمتحور "دلتا" في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحالات على الأغلب هي إصابات بمتحور "أوميكرون".

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المصدر: العربية