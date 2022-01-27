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الخميس، 27-01-2022 03:08 م

لا كمامات الزامية من اليوم .. بريطانيا تعلن انتهاء قيود كورونا في البلاد

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الوكيل الإخباري-تنهي بريطانيا، اليوم الخميس، معظم القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك كمامات الوجه الإلزامية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن الطرح الناجح للقاح المعزز عمل على تقليل الأعراض الخطيرة، وخفض نسبة إدخال المرضى للمستشفيات.اضافة اعلان


وبذلك اعتباراً من اليوم 27 يناير وبموجب القانون ببريطانيا، لا تُعد كمامات الوجه إلزامية في أي مكان بإنجلترا، فضلاً عن إلغاء المتطلبات القانونية لتصاريح كوفيد-19 (الشهادات الصحية) لدخول النوادي وغيرها من الأماكن ذات التجمعات الكبرى، نقلاً عن شبكة "فوكس56 نيوز".

وسبق أسقطت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي نصائحها بالنسبة للعمل من المنزل والإرشادات الإلزامية لارتداء الكمامات في الفصول الدراسية.
ومن جهته، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: إن إطلاق الحكومة للقاح واختبار وتطوير العلاجات المضادة للفيروسات اجتمعت لتنتج "بعض أقوى الدفاعات في أوروبا"، في خطوة تتيح "العودة الحذرة" إلى الحياة الطبيعية، مضيفاً جافيد أنه "وبينما نتعلم كيفية التعايش مع كوفيد.. نحن بحاجة لأن نكون واضحين بأن هذا الفيروس لن يختفي".

وفي حين تستمر الإصابات في الانخفاض، قال مسؤولو الصحة ببريطانيا إن متحور "أوميكرون" لا يزال منتشراً في جميع أرجاء البلاد، سيما بين الأطفال وكبار السن. ليوضحوا بالمقابل أن ما يقرب من 84% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً بالمملكة المتحدة -قد تلقوا بالفعل جرعة اللقاح الثانية- وأن 81% من أولئك المؤهلين قد تلقوا جرعة معززة. وعلى صعيد آخر، استقرت أعداد حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات، وأعداد الأشخاص في وحدات العناية المركزة آخذة بالانخفاض، بحسب تقرير الشبكة الإخبارية.

خلال الأسبوع الماضي، أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "موجة عدوى أوميكرون بلغت ذروتها على الصعيد الوطني"، ورغم إنهاء الحكومة الإجراءات الاحترازية القانونية، أشار بعض مالكي المتاجر وشركات النقل العام إلى إنهم سيواصلون مطالبة الناس بارتداء الكمامات. كما قال عمدة لندن، صادق خان: إن الكمامات ستظل مطلوبة في حافلات العاصمة وقطارات الأنفاق.

وفي ضوء التحديثات الأخيرة للحكومة، سيبقى الشرط القانوني للمصابين بضرورة العزل الذاتي لمدة 5 أيام كاملة، لكن جونسون قال إن هذا الإجراء سينتهي قريباً على أن يتم استبداله بالنصائح والإرشادات للمصابين لتوخي الحذر.

وأعرب مسؤولو الصحة بالبلاد أنهم يخططون لاستراتيجية طويلة الأمد لما بعد الوباء ومعاملة "كوفيد-19" كالإنفلونزا. ومن جهتها، خففت كل من أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية -التي تضع قواعد الصحة العامة الخاصة بها- خففت قيودها الخاصة المتعلقة بالفيروس.

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