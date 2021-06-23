لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و118 حالة تعافٍ فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (10)، جنين (5)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (3)، الخليل (1)، قطاع غزة (154)، ضواحي القدس (2)، لافتة إلى انه تم إجراء 3307 فحوصات.



وقالت الكيلة إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (10)، طولكرم (3)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (3)، قطاع غزة (100).



وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 467,225، بينهم 311,683 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا