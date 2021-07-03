السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 02:22 م

83 إصابة

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وفات


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، انه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظات فلسطين فيما بلغت الإصابات 83 إصابة، و137 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 3، الخليل 2، نابلس 3، قطاع غزة 75".


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 134"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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