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الجمعة، 09-07-2021 08:19 م

81 إصابة

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الا وفيات


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و152 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، الخليل 2، قطاع غزة 73".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 2، الخليل 2، قطاع غزة 148".


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  12 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  541,515 بينهم 388,876 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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