لا يزال تطور فيروس كورونا يفاجئ الخبراء وإليكم السبب

الوكيل الاخباري-لأكثر من 30 عاما، درس باحث في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو فيروسات RNA، وهي مجموعة تضم الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19".



ومع ذلك، لم يتخيل راؤول أندينو، أبدا أنه سيشهد جائحة بهذا الحجم في حياته. ويقول: "لا يزال من الصعب فهم حجمها وانعكاساتها".



وفي 11 مارس 2020 - قبل عامين بالضبط - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد-19" أصبح وباء. وأصاب المرض منذ ذلك الحين ما يقرب من 500 مليون شخص في ما يقرب من 200 دولة وقتل أكثر من ستة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، ولم ينته الأمر بعد.



وعلى طول الطريق، قدم هذا الفيروس التاجي للعلماء مجموعة من المفاجآت: لا يزال العديد من الخبراء مندهشين من سرعة تطور الفيروس، وما يفعله بجسم الإنسان، وكيف ينتقل داخل وخارج الأنواع الأخرى.



وتطور فيروس SARS-CoV-2 الأصلي بسرعة إلى سلسلة من المتغيرات التي أعاقت العودة إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها قبل الجائحة. وحتى مع وجود المخطط الجيني للفيروس في متناول اليد والقدرة على فك شفرة جينومات المتغيرات الجديدة في غضون ساعات، يكافح علماء الفيروسات وأخصائيي الرعاية الصحية للتنبؤ بكيفية تغير طفراته من قابلية انتقال الفيروس وشدته.



ويعاني ملايين الأشخاص من أعراض تستمر من أسابيع إلى عدة أشهر بعد تشخيص إصابتهم بالعدوى. ويتسابق العلماء لفهم بيولوجيا المتلازمة الجديدة والمحيرة التي تسمى "كوفيد طويل الأمد".



وبعد مرور عامين، لا يزال هناك الكثير لا نعرفه عن SARS-CoV-2، كما يقول ديفيد وول، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة نورث كارولينا.



إليكم ما اكتشفه العلماء حتى الآن - والألغاز التي لا تزال تثير حيرة خبراء فيروس كورونا وتحبطهم.

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السيناريو الأسوأ



كان الخبراء يحذرون من نوع من الوباء الذي يلوح في الأفق منذ عقود. وبينما يقوم البشر بتوسيع المستوطنات في المناطق البرية، فإنهم يزيدون من احتمالات قفز عامل ممرض جديد من حيوان إلى شخص، ما يؤدي إلى ظهور مرض حيواني المنشأ قاتل. وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nature أن الأمراض المعدية الناشئة التي نشأت في الحياة البرية زادت بشكل ملحوظ بين عامي 1940 و2004.



ولكن معظم الخبراء كانوا قلقين بشأن فيروسات الإنفلونزا ولم يتوقعوا بالضرورة أن يتسبب فيروس كورونا في إحداث مثل هذا الدمار.



وتغير ذلك مع تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2002-2004، والذي أصاب أكثر من 8000 شخص في 29 دولة وخلف 774 حالة وفاة. ثم أدى تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2012 إلى إصابة أكثر من 2000 شخص في 37 دولة. وقتل هذا الفيروس حتى الآن ما يقرب من 900 نسمة.



ومع ذلك، لم يعر الناس الكثير من الاهتمام لفيروسات كورونا مقارنة بـ "العناصر الشريرة حقا" مثل الإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروسات حمى الضنك، كما يقول أندينو.



ثم وصل SARS-CoV-2 بقوة، وكان ينتشر بشكل أسرع من فيروسات كورونا السابقة، ويشك العلماء في أحد أسبابه هو قدرته على الانتقال بكفاءة من خلية إلى أخرى. ومن الصعب أيضا احتواء SARS-CoV-2 لأنه يسبب الكثير من الحالات بدون أعراض. ويقول أندينو: "بطريقة ما، وجد SARS-CoV-2 طريقة يمكنه من خلالها الانتشار بسرعة والتسبب أيضا في المرض. إنه أسوأ سيناريو يحدث".



مسيرة المتحوّرات



إضافة إلى الشذوذ، اكتسب فيروس SARS-CoV-2 طفرات جينية بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعا.



وعادة ما تتحور فيروسات كورونا بمعدلات أقل من فيروسات الحمض النووي الريبي الأخرى، مثل الإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية. ويراكم كل من SARS-CoV وSARS-CoV-2 تقريبا طفرتين كل شهر؛ نصف إلى سدس المعدل الملاحظ في فيروسات الإنفلونزا. وذلك لأن فيروسات كورونا لديها بروتينات مصححة تصحح الأخطاء التي يتم إدخالها في المادة الوراثية للفيروس أثناء تكراره.



روسيا اليوم



