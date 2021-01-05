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الثلاثاء، 05-01-2021 05:25 م

لبنان: إغلاق تام لمواجهة كورونا واجراءات خاصة للقادمين عبر المطار

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 الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن الإغلاق التام في لبنان بدءا من بعد غد الخميس وحتى مطلع شباط في إطار مواجهة فيروس كورونا.
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ويقضي القرار بتقليص حركة المسافرين في مطار بيروت منذ الاثنين المقبل، واخضاع القادمين من يوم بعد غد للفحص الفوري للفيروس في المطار، كما يخضع القادمون اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لفحص فوري في المطار وفحص آخر بعد وصولهم، وحجز إلزامي في الفنادق لحين صدور نتائج الفحص.

واستثنى القرار الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي، والخضوع فقط لفحص المطار على سبيل الاحتياط، كما استثنى القرار الدبلوماسيين والرسميين والوفود الرسمية وضباط وعناصر قوات اليونيفيل.

 




 

 


 

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