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الإثنين، 07-12-2020 07:09 م

لبنان: إغلاق 20 مدينة وبلدة لارتفاع الإصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة الصحة اللبنانية إغلاق 20 مدينة وبلدة في البقاع اللبناني، منها بعلبك والهرمل وعرسال لمدة اسبوع بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
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وقال محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، في تصريح صحافي اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي في بعلبك الهرمل اصبح خطيرا للغاية، وعلى المواطنين التقيد التام بإجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة.

بدورها، اعلنت قوى الأمن اللبنانية عن تشخيص 585 إصابة بكورونا في سجن رومية المركزي بيروت؛ اكبر السجون اللبنانية، شُفيت منها 570 حالة.

واعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي عن التزامها بقرار حظر العمل بنسبة 50 بالمئة فقط، داعية لتمديد وقت الإقفال ليلا.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، عن اتفاق مع شركة "فايزر" الأميركية لحجز نحو مليوني لقاح ضد الفيروس ما يؤمن تلقيح 30 بالمئة من المواطنين، متوقعا أن يصل اللقاح في أواخر شهر شباط المقبل.


 




 

 


 

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