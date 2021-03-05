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الجمعة، 05-03-2021 04:12 م

لاستمرار ارتفاع إصابات ووفيات الفيروس

لبنان .. الإقفال الجزئي مستمر لمواجهة كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تستمر اجراءات الاقفال العام الجزئي في لبنان في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مع استمرار الارتفاع في عدد الوفيات والاصابات.

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وأعلن وزير التربية اللبناني طارق المجذوب عن العودة الآمنة للمدارس في الثاني والعشرين من الشهر الحالي لطلاب الشهادات الرسمية عبر التعليم المدمج بين الحضور والتعليم عبر الانترنت، فيما يستمر التعليم للطلاب الاخرين عبر الانترنت فقط.


واعلنت وزارة السياحة اللبنانية في بيان، أنها ستقترح على اللجان المعنية اتخاذ قرار بفتح المطاعم والمقاهي بالشروط المعمول بها سابقا، على أن تكون مدة الفتح في المرحلة الراهنة محصورة بتقديم وجبة الغداء فقط، بينما تستمر المطاعم بتقديم الطعام عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وخدمة التوصيل إلى السيارات كما كانت محددة سابقا".

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اعلنت في آخر تحديث لتقاريرها عن تسجيل 53 وفاة و3369 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

 

المصدر : بترا

 

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