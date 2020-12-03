لبنان: الإقفال لم يخفض عدد الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصحة اللبنانية أن الإقفال العام الذي شهده لبنان لأسبوعين لم يحقق انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقال وزير الصحة، حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب اليوم الخميس:" بعد أسبوعين من الإقفال لم نحقق تخفيضاً بعدد الإصابات إلا أننا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية".



وأضاف" الإصابات آخذة بالارتفاع، ولن تسعفها الإضافة التي حصلت في عديد أسرّة المستشفيات".



وقال "لم تسجل حتى الآن إصابات في المدارس بعد إعادة افتتاحها وفق التعليم المدمج بين الحضور وعن بعد، وهناك متابعة يومية للموضوع مع وزير التربية".

وكان التقرير الأخير لوزارة الصحة اللبنانية الصادر أمس أشار إلى "تسجيل 22 حالة وفاة و1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية".



