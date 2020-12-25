لبنان.. الاعلان عن تسجيل إصابة بسلالة كورونا الجديدة قدمت برحلة من لندن

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" دخلت البلاد عبر رحلة من العاصمة البريطانية، لندن.

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جاء ذلك في تغريدة للوزير اللبناني على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".



وفي تغريدة سابقة الأربعاء، قال الوزير اللبناني: "ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة.. وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات اتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الخميس، تسجيل 2708 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 165933 حالة كما تم تسجيل 20 حالة وفاة.

cnn

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