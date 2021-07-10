لبنان: الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي فيما يتعلق بفيروس كورونا والمتحورات الجديدة في لبنان تحت السيطرة.وقالت مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية ورئيسة اللجنة التنفيذية للقاح كورونا الدكتورة بترا خوري في تصريح صحافي، اليوم، إن الأمور ما تزال تحت السيطرة، والفئات العمرية الأكثر عرضة للتضرر من الفيروس قد تلقت اللقاحات"، مطالبة بضرورة التزام الفئات الشابة لأنها أكثر الفئات التي تُخالط أشخاصاً وتنقل إليهم العدوى".وأضافت" أن لبنان قد تخطى حاجز المليون لتلقي الجرعة الأولى من اللقاحات.