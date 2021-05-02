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الأحد، 02-05-2021 04:23 م

لبنان: انخفاض الوفيات بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن لبنان، اليوم الأحد، انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا، ووصول المناعة المجتمعية في كثير من المناطق إلى نسبة 30 إلى 40 بالمئة.

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وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في لقاء صحافي "نحن اليوم في المرتبة 46 عالمياً من حيث نسبة حدوث الوباء، وهذا أمر جيد بعد أن كنا في شهر شباط الماضي بالمرتبة العاشرة، كما انخفضت نسبة الوفيات بشكل ملحوظ، وبات ترتيبنا 31 عالمياً بعد أن كنا بالمرتبة السادسة.


وأضاف أن نسبة الإشغال في المستشفيات المخصصة لكورونا مطمئن لجهة المناعة المجتمعية الطبيعية، التي وصلنا إليها في الأشهر الثلاثة الأخيرة.


وقال "المعركة مع وباء كورونا لم تنتهي بعد، ولكن المؤشرات الإيجابية واضحة للعيان، ويجب عدم التفريط أو المبالغة بالنتائج".

 

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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