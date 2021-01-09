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السبت، 09-01-2021 03:38 م

لبنان: تحذيرات طبية من عدم قدرة المستشفيات على استقبال مصابي كورونا

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الوكيل الاخباري - حذر الصليب الاحمر اللبناني اليوم السبت من عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على استيعاب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
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وقال أمين عام الصليب الأحمر جورج كتاتة في تصريح صحافي "إذا كانت الحالات المصابة بفيروس كورونا خطرة يجري نقلها إلى أقرب مستشفى، لكنه يحصل توتّر أحيانًا لأنّ المستشفيات لم يعد بإمكانها الاستيعاب".

واضاف "اصبحنا ننقل بين 120 و 130 إصابة يوميًّا، فإذا لم تتم زيادة الأسرة في المستشفيات، ولم يلتزم المواطنون بالإجراءات فإن المشكلة ستسوء".

بدوره، اعلن نقيب الأطباء شرف ابو شرف أن "أسرة العناية الفائقة امتلأت تماماً، والسبب الرئيس هو عدم أخذ الأمور بجدية، وعدم التنسيق بين الإدارات المعنية، ولا حلّ سوى الإقفال التام".

 




 

 


 

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