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السبت، 01-01-2022 03:59 م

لبنان: تحذير من اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بكورونا من غير الملقحين

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الوكيل الإخباري-حذر وزير الصحة اللبناني فراس الابيض من ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا من فئة غير الملقحين.

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وقال:" إن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم، إن اللقاح يحمي الحياة لان الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة".


بدوره رئيس اللجنة التنفيذية اللبنانية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار، قال إن معالم الموجة الحالية من فيروس كورونا تتلخص بالتهابات اكثر بالحنجرة وأقل بكثير بالرئة، إضافة إلى تسجيل اصابات لدى الملقحين أو المصابين سابقاً .


وحذر عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور علي المقداد من كارثة ينتظرها لبنان بفعل التفشي الواسع لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف الفلسطينيين على مستوى التقيد بالإجراءات الوقائية هما من أسباب الكارثة المرتقبة.


وتابع: "أن الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرة المحدود جداً، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك فإننا ذاهبون إلى كارثة".

 

بترا

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