لبنان: جدل حول تلقيح نواب ضد كورونا خارج الآلية الرسمية



الوكيل الاخباري -

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أثار تلقيح 16 نائبا لبنانيا بمطعوم كورونا داخل حرم البرلمان خارج الآلية الرسمية التي تشترط التسجيل المسبق حسب اولوية الفئات الاكثر حاجة، جدلا في الأوساط اللبنانية، في حين وصف البنك الدولي ذلك بأنه "خرق للشروط".وكان أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر صرح "ان عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني".وأشار الى أن "كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم، وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم الاكثر عملا في القوانين واجتماعاتهم دائمة، ما يستدعي تلقيحهم خشية ان ينقلوا العدوى الى الغير في حالة إصابتهم بالفيروس".