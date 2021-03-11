الجمعة 12-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة: إغلاق 19 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

مكافحة الأوبئة : الإغلاقات هي الحل الوحيد لوقف انتشار كورونا بالاردن

وزير العمل المكلف يدعو القطاع الخاص إلى التوجه للعمل المرن

إصابة ثلاثيني اشتعلت فيه النار بإربد

تحديد ساعات دوام موظفي البنك المركزي

لبنان: زيادة بوتيرة وفيات وإصابات كورونا

بريطانيا تؤكد أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

توقيف عريس ووالده لإقامتهم عرس حضره اكثر من مئة شخص

الخميس، 11-03-2021 10:45 م

لبنان: زيادة بوتيرة وفيات وإصابات كورونا

كورونا-أمريكا-3


الوكيل الاخباري - تواصل السلطات اللبنانية اعادة الفتح التدريجي للقطاعات كافة وفق الخطة الموضوعة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لا تزال التقارير التي تصدرها وزارة الصحة اللبنانية تسجل ارقاماً مرتفعة بأعداد الوفيات والاصابات.
اضافة اعلان

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الخميس، انه طلب من مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار خلال اجتماعهما بتكثيف دعم لبنان جراء التحديات التي يواجهها، ولا سيما زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، مشيرا الى أن وزارة الصحة العامة حجزت اكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-لبنان-846x485

فرنسا تخفف قيود كورونا على السفر

main_image604a7c53285a9

تحديد ساعات دوام موظفي البنك المركزي

1120202495337643145352

بريطانيا تؤكد أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

لقاح كورونا روسيا

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

كورونا-2-1-1200x675

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

لبنان:وصول الدفعة الثالثة من لقاح فايزر

173-002458-corona-virus-egypt-wave-crest_700x400

مصر .. 49 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

فتح تحقيق بتلقي مغربيين جرعتين متتاليتين من لقاح كورونا

كورونا-أمريكا-3

كندا تتخطى حاجز 850 ألف إصابة بكورونا

446d44ca-7c2a-483a-8447-223fcec3a9d1

فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

كورونا-غزة0000

تراجع كبير لإصابات كورونا عالميا