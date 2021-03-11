لبنان: زيادة بوتيرة وفيات وإصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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تواصل السلطات اللبنانية اعادة الفتح التدريجي للقطاعات كافة وفق الخطة الموضوعة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لا تزال التقارير التي تصدرها وزارة الصحة اللبنانية تسجل ارقاماً مرتفعة بأعداد الوفيات والاصابات.وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الخميس، انه طلب من مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار خلال اجتماعهما بتكثيف دعم لبنان جراء التحديات التي يواجهها، ولا سيما زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، مشيرا الى أن وزارة الصحة العامة حجزت اكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح.