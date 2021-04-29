لبنان: عملية توزيع اللقاح ستكون معركة شاقة

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت فراس الأبيض إنه تم تلقيح 3٪ فقط بشكل كامل و6٪ جزئيا، وهذا العدد المنخفض ناتج عن عدم توفر اللقاح، لذلك عملية نشر اللقاح ستكون معركة شاقة.

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وفي تغريدة عبر "تويتر" أشار إلى أن "عدد حالات كورونا التي تم إدخالها إلى مستشفانا مستمر في الانخفاض. ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، فقد أغلقنا الأجنحة المتخصصة بكورونا العادية، إلا أن غالبية السكان حاليا هم عرضة للإصابة، ومن غير المرجح أن يكتسبوا مناعة في القريب العاجل".



وأضاف: "الأعداد المنخفضة للمرضى الجدد المصابين بكورونا ستشجع الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية، ومن الأرجح أن يزداد النشاط المجتمعي مع اقترابنا من موسم الصيف".

المصدر: روسيااليوم