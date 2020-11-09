الإثنين 09-11-2020
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الإثنين، 09-11-2020 02:02 م

تحذيرات من انهيار النظام الصحي

لبنان قد يتجه للإغلاق التام لمواجهة كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية ، بأنه من المنتظر أن يعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الإقفال العام لمدة 15 يوما، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا، بعدما قارب عدد الإصابات المئة ألف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا الثلاثاء، وسيعلن إقفالا تاما في البلاد لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما سيتم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة منعا لتجول أي كان سوى العناصر الأمنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.

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من جهته، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، إلى أن "الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة" معتبرا أن "الإقفال التام سيشكل فرصة للقطاع الصحي لرفع الجاهزية".


وقال وزير الصحة إن "اتصالاته مع مصرف لبنان المركزي أفضت إلى الاتفاق على صرف ‏مبالغ معينة من الأموال للمستشفيات الخاصة في البلاد، بهدف استحداث أقسام لمواجهة فيروس كورونا".

في المقابل، شدد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، على أن "الإقفال التام سيؤدي إلى نتائج كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعيا إلى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بهذا الشأن".


وحذر الأسمر من انهيار كامل المنظومة الصحية في لبنان في حال رفعت الحكومة الدعم عن الدواء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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