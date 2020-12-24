لبنان: لا توجه لإغلاق مطار بيروت

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة اللبنانية حمد حسن انه "لا توجه لإغلاق مطار بيروت بعد الأعياد، حيث تنشط حركة القدوم من الخارج ما ينعكس على الحركة الاقتصادية والسياحية"، مشيرا الى أن "الاجراءات التي نتخذها كافية".بدوره، قال مدير مطار بيروت فادي الحسن، ان 5500 راكب يدخلون الى لبنان يوميا منذ بداية كانون الأول الحالي، غالبيتهم من اللبنانيين والعراقيين"، مشيرا الى أن هناك اجراءات تتخذ في المطار بناءً على توصية اللجنة الوطنية الخاصة بفيروس كورونا.وأشار الى أن الاصابات التي سجلت على متن الرحلات القادمة من لندن ليست بالضرورة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا".