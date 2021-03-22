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الإثنين، 22-03-2021 09:36 ص

لبنان .. لقاح سبوتنيك V المضاد لكورونا يصل نهاية آذار الجاري

سبوتنك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي سيصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من 25 الشهر الحالي.
وقال الصراف إن "الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى مطار بيروت في 25 آذار الجاري"، مشيرا إلى أن عملية التطعيم الأولى ستبدأ بخمسين ألف لقاح لخمسة وعشرين ألف شخص (جرعتين من اللقاح للشخص الواحد).

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وأضاف الصراف أن "الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مئة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل، على أن تليها دفعات عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع".


ولفت الصراف إلى أن عملية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ستكون عبر منصة وزارة الصحة اللبنانية، ووفق المعايير المحددة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه "تم الطلب من وزارة الصحة زيادة عدد مراكز التطعيم لتلبية الطلب على اللقاح".


وبحسب الصراف، فإن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي "جاءت بمبادرة من القطاع الخاص"، وذلك بسبب "ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم.


وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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